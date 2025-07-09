Казанцы выбрали эскизы для новых муралов в Советском районе столицы Татарстана

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

«Рассвет новой эры» и «Казань — мой город, моя сказка» — два новых мурала по эскизам воспитанников архитектурно-художественной школы «ДАШКА» появятся до конца лета в Советском районе Казани. Эти работы были выбраны горожанами в ходе онлайн-голосования конкурса паблик-арта «Яратам». Они украсят трансформаторные подстанции в одноименном жилом комплексе.

Автор первой работы — Даниэла Насырова (руководитель — Диляра Потылкина). За ее фантазийную композицию с футуристическими архитектурными объектами проголосовал 1 041 человек. Второй эскиз выполнила Милена Гитиятова (руководитель — Тансу Исхакова), это яркий коллаж из городских достопримечательностей и национальных угощений. Работа набрала 732 голоса.

Народное голосование стало финальным этапом конкурса паблик-арта «Яратам», организованного группой компаний «СМУ-88» совместно с архитектурно-художественной школой «ДАШКА». Жители выбирали из 32 работ от 27 участников конкурса. Всего в голосовании приняли участие 4 605 человек.

«Мы не ожидали такого интереса к конкурсу, но он совершенно оправдан. Мы получили очень искренние и вдохновляющие рисунки. Рассматривать их было одно удовольствие, а вот голосовать — настоящее испытание! Даже жаль, что у нас всего две подстанции, которые мы планируем украсить муралами. Хотелось бы, чтобы каждый эскиз нашел свое место в городе. Огромное спасибо ребятам, их руководителям и всем, кто принимал участие в голосовании. Благодаря вам в «Яратам» появятся два ярких арт-объекта, которые сделают Советский район еще красивее и добрее», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.