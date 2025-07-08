Власти Татарстана потратят 2,36 млн рублей на перелеты на вертолете до конца 2025 года

Минимальная протяженность полета составит 500 километров

Фото: Реальное время

ХОЗУ при Кабмине Татарстана объявило о проведении электронного аукциона на оказание вертолетных услуг в 2025 году. Максимальная стоимость контракта составит 2,36 млн рублей.

По условиям тендера, исполнитель должен будет предоставить вертолет типа Robinson-44 или его эквивалент со следующими характеристиками: крейсерская скорость — не менее 180 км/ч, дальность полета — от 500 км, вместимость — минимум 3 человека, время полета — не менее 2,5 часа.

Услуги будут оказываться с июля по декабрь 2025 года. Стоимость одного летного часа установлена в размере 29,5 тысячи рублей. В стоимость часа полета включены все расходы: зарплата персонала, ГСМ, техническое обслуживание, аэропортовое и метеообслуживание, а также аэронавигационные сборы.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что у «дочки» Казанского вертолетного завода, АО «Заречье», новый генеральный директор — Александр Зубов.



Дмитрий Зайцев