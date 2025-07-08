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Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта

13:25, 08.07.2025
Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Ранее его кандидатура была единогласно поддержана в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Напомним, ранее, 7 июля, стало известно, что президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя Минтранса России.

Рената Валеева

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