Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта
Госдума утвердила Андрея Никитина на должность министра транспорта России. Ранее его кандидатура была единогласно поддержана в комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.
Напомним, ранее, 7 июля, стало известно, что президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя Минтранса России.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».