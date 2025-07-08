Все пять думских фракций поддержали кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

Кандидатура Андрея Никитина на пост министра транспорта Российской Федерации была единогласно поддержана в комитете Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Павел Федяев.

В интервью ТАСС Федяев подтвердил, что Андрей Сергеевич Никитин получил полную поддержку членов комитета Государственной думы для назначения на должность главы Министерства транспорта России.

Напомним, ранее, 7 июля, стало известно, что президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя Минтранса России.

Рената Валеева