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Все пять думских фракций поддержали кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

11:36, 08.07.2025
Все пять думских фракций поддержали кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Кандидатура Андрея Никитина на пост министра транспорта Российской Федерации была единогласно поддержана в комитете Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Павел Федяев.

В интервью ТАСС Федяев подтвердил, что Андрей Сергеевич Никитин получил полную поддержку членов комитета Государственной думы для назначения на должность главы Министерства транспорта России.

Напомним, ранее, 7 июля, стало известно, что президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности руководителя Минтранса России.

Рената Валеева

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