Татарстанцы чаще всего обращаются к юристам по вопросам получения льгот и алиментов

В первом квартале 2025 года 1,2 тысячи человек получили бесплатную юридическую помощь

Фото: Динар Фатыхов

В первом квартале 2025 года 1 200 жителей Татарстана получили бесплатную юридическую помощь, об этом сообщает Минюст РТ. Число жителей республики, обращающихся за помощью к юристам, продолжает расти.

— По итогам 2023 года в Татарстане бесплатная юридическая помощь оказана 2 548 гражданам, в 2024-м — 4 164, что составило рост на 63%, — сообщил заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.

Чаще всего татарстанцы обращаются по вопросам начисления платы за ЖКХ, за получением госпомощи и льгот, взыскания алиментов, а также по вопросам реабилитации детей-инвалидов. В целом, как отметил спикер, в сфере оказания бесплатной юридической помощи в республике наблюдается положительная динамика.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Сегодня, в первой половине дня в благотворительном фонде «Добрая Казань» прошло масштабное мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи. Министерство юстиции РТ организовало встречу граждан с юристами из профильных ведомств, федеральных и надзорных органов. Жители республики смогли задать вопросы по широкому кругу тем, касающихся семьи и защиты ее интересов.

Как рассказали «Реальному времени» в юридической компании YAHATIN, юристы Татарстана регулярно оказывают бесплатную юридическую помощь и поддерживают благотворительные инициативы.

— Например, мы участвовали в Legal Run Kazan — забеге юристов, который собирает средства на помощь детям. Наши сотрудники как в составе компании, так и лично два года подряд бегали и поддерживали этот проект. Сейчас мы хотим расширить возможности нашей благотворительной деятельности, поэтому планируем вступить в LegalCharity — первую в России платформу системной юридической помощи pro bono, — отметил руководитель казанского филиала организации, руководитель практики административно-правовой, судебной защиты бизнеса и физических лиц Антон Смирнов.

Он отметил, что чаще всего жители Татарстана обращаются за помощью по вопросам жилищного, трудового и семейного права, а также по социальным льготам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В последнее время заметно больше вопросов связано с цифровым правом (блокировки, персональные данные) и военным законодательством (мобилизация, льготы участников СВО). Традиционно много обращений по кредитным спорам и недвижимости, — добавил эксперт.

В конце декабря 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов подписал региональный закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также могут получить члены их семей.

В 2023 году за юридической помощью чаще всего обращались пенсионеры, военные, работники бюджетной сферы и многодетные семьи.

Дарья Сайфиева