В 2023 году бесплатную юридическую помощь получили почти две тысячи татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году в Татарстане 1 908 жителей смогли получить бесплатную юридическую помощь. Как рассказали в пресс-службе Минюста РТ, за ней в основном обращались пенсионеры, военные, работники бюджетной сферы и многодетные семьи.

Всего сотрудники Госюрбюро составили более 500 документов правового характера: например, исковые заявления, возражения в суды, заявления в контролирующие и правоохранительные органы.

Подчеркивается, что особое внимание уделялось правовой помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Самые распространенные вопросы были связаны с трудовым и жилищным законодательствами, а также с социальным обеспечением.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В пресс-службе привели в пример и конкретные случаи, с которыми к ним обращались татарстанцы. Например, главный специалист Госюрбюро Марат Шарафутдинов помог дедушке погибшего на СВО бойца составить возражение на исковое заявление банка об отказе в удовлетворении иска об обращении взыскания на заложенное имущество — собственность осталась у мужчины.

Еще одному татарстанцу благодаря сотрудникам бюро удалось получить задолженность по заработной плате. Совместно со специалистами было подготовлено заявление в прокуратуру о проведении проверки, по итогам которой долг был погашен.

В пресс-службе напомнили, что оказание бесплатной юридической помощи проходит в рамках национального проекта «Демография», созданного по указу президента России.



Напомним, в конце декабря 2022 года раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, согласно которому призванные в ходе частичной мобилизации жители республики наделяются правом на бесплатную юридическую помощь, оказываемую в рамках государственной системы. Ее также могут получить члены их семей.

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Илина Хакимова