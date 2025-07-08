Агент Гурцкая — о будущей зарплате Даку: «Это огромные деньги для Казани»

Фото: Динар Фатыхов

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая оценил возможное переподписание контракта Мирлиндом Даку с казанским «Рубином». По его словам, сумма будущей заработной платы албанского футболиста будет огромной для Казани.

— Для «Рубина» это была главная задача. Если он будет уходить, то это будет за дорого. Он будет сильно думать, потому что ему сделали очень хорошие условия в Казани. Думаю, Даку будет получать более двух миллионов. Это огромные деньги для Казани, — сказал Гурцкая в шоу «Это футбол, брат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Нынешнее соглашение Даку с «Рубином» истекает летом следующего года. Уже зимой футболист сможет свободно вести переговоры с другими клубами по возможному трансферу. В Казани намерены продлить соглашение с нападающим, значительно улучшив условия контракта.

Даку в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 15 голов и стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата. Форвард «Рубина» по количеству забитых мячей уступил только Манфреду Угальде из «Спартака», отличившегося 17 раз.

Зульфат Шафигуллин