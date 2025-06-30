Источник: Даку получил от «Рубина» новый контракт с зарплатой 3 млн евро

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий Мирлинд Даку продлил контракт с «Рубином». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, зарплата футболиста по новому соглашению составит 3 млн евро. Контракт был продлен до 2029-го, с добавлением трех лет к старому договору с игроком, который истекал летом следующего года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Даку в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 15 голов и отдал шесть ассистов. Нападающий «Рубина» стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата, уступив только Манфреду Угальде из «Спартака», у которого 17 мячей.

Ранее в июне «Рубин» вел переговоры с «Зенитом» о трансфере Даку в питерский клуб. Сумма трансфера оценивалась в 8 млн евро, однако стороне покупателя не удалось договориться о контракте с албанцем.

Зульфат Шафигуллин