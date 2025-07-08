Пентагон подтвердил возобновление поставок вооружения Украине после паузы

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Минобороны США подтвердило намерение направить Украине дополнительное оборонительное вооружение, прервав ранее объявленную паузу в поставках. Об этом пишет РИА «Новости».

— По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств, — говорится в заявлении Парнелла.

Возобновление поставок ожидается после серии встреч американских и украинских чиновников, запланированных в Италии и на Украине на этой и следующей неделях, как сообщает газета Politico.

Ранее, во вторник, президент США Дональд Трамп пообещал предоставить Киеву больше оружия, особо подчеркнув, что речь идет в первую очередь об оборонительных средствах. По данным издания Wall Street Journal, американский лидер также заявил о готовности оказать столько военной помощи, сколько будет возможно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину, что было связано с истощением американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, уточнив, что решение принимали, руководствуясь первостепенной значимостью национальных интересов США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна направляет значительные средства на развитие собственного ОПК, в то время как европейские страны тратят их на закупку американского вооружения.



Рената Валеева