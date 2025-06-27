Путин: Россия инвестирует в собственный ОПК, Европа — в американский

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна направляет значительные средства на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в то время как европейские страны тратят их на закупку американского вооружения. Такое сравнение глава государства сделал, общаясь с журналистами.

— Мы, кстати говоря, эти триллионы в значительной степени тратим на что — на поддержание нашего оборонно-промышленного комплекса. На нас самих, на любимых и родных, — подчеркнул Путин, говоря о российских расходах на оборону.

Противопоставляя эту стратегию действиям европейских государств, президент отметил, что их оборонные бюджеты в конечном итоге идут на поддержку зарубежной промышленности.

— А они-то свои 5% будут тратить на что — на закупку в США и на поддержку их оборонно-промышленного комплекса. Это не наш вопрос, — заявил Путин.

Ранее президент заявил о начале серийного производства новейшего ракетного комплекса средней дальности «Орешник».



Рената Валеева