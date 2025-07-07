Путин подписал закон, упрощающий оформление документов для добровольцев
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет командиров воинских частей правом заверять доверенности и завещания добровольцев, а также их заявления об опеке над детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как пояснял член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Руслан Смашнев, речь идет об особенностях удостоверения документов в боевых условиях, где доступ к нотариальным услугам может быть затруднен.
Согласно новому закону, командиры воинских частей теперь могут удостоверять:
- доверенности бойцов, пребывающих в добровольческих формированиях;
- завещания добровольцев;
- подписи добровольцев в заявлениях об определении опекуна или попечителя ребенку на случай смерти отца.
Поправки вступили в силу с сегодняшнего дня, 7 июля.
Ранее Путин поручил внести срочные изменения в нормативно-правовую базу, чтобы избежать ситуаций, когда семьи погибших участников СВО, состоящие в очереди на получение жилья, теряют на него право.
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