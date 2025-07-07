Путин подписал закон, упрощающий оформление документов для добровольцев

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет командиров воинских частей правом заверять доверенности и завещания добровольцев, а также их заявления об опеке над детьми. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснял член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Руслан Смашнев, речь идет об особенностях удостоверения документов в боевых условиях, где доступ к нотариальным услугам может быть затруднен.

Согласно новому закону, командиры воинских частей теперь могут удостоверять:

доверенности бойцов, пребывающих в добровольческих формированиях;

завещания добровольцев;

подписи добровольцев в заявлениях об определении опекуна или попечителя ребенку на случай смерти отца.

Поправки вступили в силу с сегодняшнего дня, 7 июля.

Ранее Путин поручил внести срочные изменения в нормативно-правовую базу, чтобы избежать ситуаций, когда семьи погибших участников СВО, состоящие в очереди на получение жилья, теряют на него право.

Рената Валеева