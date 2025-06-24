Путин поручил исправить ситуацию с лишением жилья семей погибших участников СВО

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Президент России Владимир Путин поручил внести срочные изменения в нормативно-правовую базу, чтобы избежать ситуаций, когда семьи погибших участников СВО, состоящие в очереди на получение жилья, теряют на него право. Об этом стало известно в ходе встречи главы государства с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

Омбудсмен сообщила президенту о вопиющей несправедливости, когда семьи, ожидающие получения жилья в связи с участием главы семьи в СВО, лишаются этого права в случае его гибели.

— Сделайте как можно быстрее, — распорядился Владимир Путин, обращаясь к Москальковой.

В ходе встречи также был поднят вопрос о выселении вдовы участника СВО с ребенком из квартиры, полученной бойцом как сиротой. Проблема возникла из-за того, что он не успел прописать в квартире свою жену, хотя оформил на нее доверенность.

— Нужно внести изменения в нормативную базу просто. Ну, конечно, просто пометьте, пожалуйста, сделайте предложение, — прокомментировал президент, получив подтверждение от Москальковой о ее намерении проработать и официально внести данное предложение.

Путин подчеркнул, что подобные ситуации, требующие оперативного решения, «нужно «зачистить» абсолютно как можно быстрее».

Власти Татарстана разработали порядок предоставления жилья в системе социальной ипотеки участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Соответствующий проект постановления находится на антикоррупционной экспертизе.

Рената Валеева