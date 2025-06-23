Депутаты предложили полностью запретить продажу вейпов

Фото: Динар Фатыхов

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих полный запрет на продажу никотинсодержащей продукции и введение административной ответственности за оптовую и розничную реализацию вейпов и электронных сигарет. Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, пишет РИА «Новости».

Законопроектом предлагается установить штрафы за продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в размере от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

За продажу никотинсодержащей продукции несовершеннолетним предусмотрены штрафы от 300 до 500 тысяч рублей для физлиц и от 1,5 до 2 млн рублей для юрлиц.

Напомним, президент России Владимир Путин 3 февраля подписал закон, устанавливающий штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы и кальяны.

Рената Валеева