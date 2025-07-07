В Тюлячинском районе Татарстана объем сельхозпроизводства вырос на 120%

В прошлом году в муниципальном районе произведена продукция на 2,1 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

За прошлый год в Тюлячинском районе Татарстана произведено сельскохозяйственной продукции на 2,1 млрд рублей. Годовой рост производства составил 120%. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Валовой территориальный продукт в Тюлячинском районе по итогам 2024 года составил более 10,5 млрд рублей. Отгружено продукции собственного производства на 4,4 млрд рублей.

Напомним, что в 2025 году Татарстан направит на поддержку агропромышленного комплекса 15,1 млрд рублей. Эта сумма на 1,4 млрд больше, чем в 2024 году. Однако при этом ставки по льготным кредитам возросли, а некоторые федеральные программы поддержки АПК были сокращены.

Ранее замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марсель Махмутов сообщил о нехватке около 2 тыс. рабочих в сельскохозяйственной отрасли республики.

Дарья Сайфиева