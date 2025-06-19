Махмутов: Татарстану не хватает 2 тысяч рабочих для сельского хозяйства

Фото: Алексей Вангаев

В Татарстане сельскому хозяйству не хватает около 2 тыс. рабочих. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Марсель Махмутов сообщил «РБК Татарстан», что нехватка кадров составляет от 6% до 22% по основным специальностям.

В частности, в агропромышленном комплексе не хватает ветеринаров (11%), агрономов (10%) и зоотехников (9%). Укомплектованность по основным специальностям варьируется от 78% до 94%.

Крестьяне и фермеры уточняют, что нехватка кадров ощущается на всех уровнях. Татьяна Кирова, руководитель агрофермы «Светлое озеро», заявила: «Элементарных доярок, по нашим ощущениям, лет через 10 в принципе не будет». Она подчеркнула, что нехватка рабочих рук влияет на перерабатывающее направление.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Проблема также касается механизаторов. Елена Белоглазова, глава комитета Торгово-промышленной палаты Татарстана, заявила, что новые специалисты не появляются из-за отсутствия образовательных учреждений в районах. Более того, агрохолдинги забирают работников, предлагая лучшие условия.

Малые фермерские хозяйства не могут конкурировать с крупными игроками. Анастасия Александрова, председатель Ассоциации крестьянских хозяйств, рассказала о сложностях: «В основном в хозяйствах ручные кормление животных и уборка. Это замкнутый круг — фермеры не механизируют хозяйства или не успевают этого сделать, им необходимы люди, а этих рабочих рук нет».

Фермеры просят о поддержке через изменение ценовой политики и дополнительные льготы для повышения зарплат, чтобы привлечь больше работников в отрасль.

Напомним, что в 2025 году Татарстан направит на поддержку агропромышленного комплекса 15,1 млрд рублей. Эта сумма на 1,4 млрд больше, чем в 2024 году. Однако при этом ставки по льготным кредитам возросли, а некоторые федеральные программы поддержки АПК были сокращены.



Анастасия Фартыгина