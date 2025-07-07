Следком: ущерб от действий экс-замглавы Росгвардии Стригунова превысил 2 млрд рублей

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Ущерб, причиненный действиями бывшего первого заместителя главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, превысил 2 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.



По версии следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» был заключен многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением данного контракта был возложен на Виктора Стригунова.

Следствие установило, что фигурант, достоверно зная о наличии ограничений для использования учебного центра: несоответствии площади отведенного земельного участка и незначительном удалении от аэропорта, тем не менее поручил организовать его строительство. В результате этих действий условия контракта не были выполнены и учебный центр не был введен в эксплуатацию, что повлекло причинение ущерба государству на сумму свыше 2 млрд рублей.

Кроме того, по данным Следственного комитета, в период с 2012 по 2014 год Стригунов также получил от представителей коммерческих организаций взятки на общую сумму более 66 млн рублей. Средства передавались за общее покровительство при выполнении государственных контрактов на строительные работы.

Рената Валеева