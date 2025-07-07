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Международные резервы России обновили исторический максимум

16:18, 07.07.2025
Международные резервы России обновили исторический максимум
Фото: Dmytro Demidko на Unsplash

Международные резервы России обновили свой исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года $688,731 млрд. Об этом сообщил Банк России, представив данные по состоянию золотовалютных запасов страны.

Согласно информации регулятора, по состоянию на 1 июня 2025 года объем международных резервов составлял $680,379 млрд. Таким образом, за майские операции резервы увеличились на $8,352 млрд, что составляет рост на 1,23%.

Историческое событие, способное перевернуть мировой финансовый ландшафт, произошло в стенах американского Сената в июне этого года. Законодатели приняли GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) — первый в истории США федеральный закон, устанавливающий всеобъемлющие правила для стейблкоинов, криптовалют, привязанных к доллару.

Рената Валеева

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