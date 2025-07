Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили свой исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года $688,731 млрд. Об этом сообщил Банк России, представив данные по состоянию золотовалютных запасов страны.

Согласно информации регулятора, по состоянию на 1 июня 2025 года объем международных резервов составлял $680,379 млрд. Таким образом, за майские операции резервы увеличились на $8,352 млрд, что составляет рост на 1,23%.

Рената Валеева