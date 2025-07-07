Путин подписал закон, упорядочивающий создание и использование лесных дорог в России

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который впервые вводит в российское законодательство понятие лесных дорог, а также устанавливает единые правила их создания, эксплуатации и содержания. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Целью нового закона является систематизация использования лесных территорий и регулирование дорожной инфраструктуры внутри лесного фонда.

Согласно закону, лесные дороги будут подразделяться на две основные категории:

Лесохозяйственные дороги — предназначены для движения транспорта в целях осуществления мероприятий по сохранению лесов, проведению лесоустройства, пожарной безопасности, защиты лесов от вредителей и болезней, а также других работ, направленных на уход за лесным фондом.

Лесотранспортные дороги — будут использоваться преимущественно для вывозки заготовленной древесины, а также для обеспечения проезда к участкам лесозаготовки и осуществления иных видов лесопользования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важной новацией закона является введение обязанности соблюдать строгие экологические требования при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации любых дорог на лесных территориях.

Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

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Рената Валеева