СКР по РТ завершил расследование уголовного дела о незаконной вырубке леса

Вред от действия злоумышленников превысил 4,5 млн рублей

Фото: Екатерина Петрова

В Татарстане завершено расследование дела о масштабной вырубке леса в Азнакаевском лесничестве. На скамье подсудимых окажутся двое жителей республики — 41-летний казанец и 35-летний житель Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Татарстану.

По данным следствия, в августе-сентябре 2024 года подозреваемые приобрели несколько участков в лесничестве якобы для заготовки древесины. Однако вместо разрешенной деятельности они незаконно вырубили 199 деревьев различных пород — сосен, кленов и берез — на соседнем участке, принадлежащем лесничеству.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленники впоследствии выкупили и этот участок. Ущерб от их действий превысил 4,5 миллиона рублей.

Дело передано в суд после того, как следствие собрало достаточную доказательственную базу. Фигурантам грозит ответственность по части 3 статьи 260 УК РФ за незаконную рубку леса в особо крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Ранее «Реальное время» сообщало, что татарстанцам, купившим жилье у жертв аферистов, советуют писать на продавцов заявления о мошенничестве.

Дмитрий Зайцев