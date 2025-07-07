Экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово

Роман Старовойт, бывший министр транспорта России, скончался в Одинцово. СКР подтвердил, что обнаружено тело экс-министра с огнестрельным ранением.

По данным РИА «Новости», он покончил с собой.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Указ опубликован на официальном портале правовых актов и вступил в силу с момента подписания.

Андрей Никитин стал исполняющим обязанности министра транспорта Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что отставка Старовойта не связана с утратой доверия и в указе такая формулировка не значится.