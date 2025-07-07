Экс-министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в Одинцово
Роман Старовойт, бывший министр транспорта России, скончался в Одинцово. СКР подтвердил, что обнаружено тело экс-министра с огнестрельным ранением.
По данным РИА «Новости», он покончил с собой.
Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта. Указ опубликован на официальном портале правовых актов и вступил в силу с момента подписания.
Андрей Никитин стал исполняющим обязанности министра транспорта Российской Федерации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что отставка Старовойта не связана с утратой доверия и в указе такая формулировка не значится.
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