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В Татарстане водитель мусоровоза получил условный срок за ДТП, повлекшее смерть человека

15:27, 07.07.2025
В Татарстане водитель мусоровоза получил условный срок за ДТП, повлекшее смерть человека
Фото: Максим Платонов

Апастовский районный суд Татарстана вынес приговор водителю мусоровоза, по вине которого погиб один из его подсобных рабочих. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщили в СУ СКР по Татарстану.

Как установлено следствием и судом, трагический инцидент произошел 29 октября 2024 года на территории Апастовского района. В этот день подсудимый, управляя автомобилем-мусоровозом и выполняя работы по уборке коммунальных отходов с двумя подсобными рабочими, допустил грубое нарушение ПДД.

Двигаясь задним ходом, водитель позволил одному из рабочих находиться на металлической подножке, прикрепленной к кузову мусоровоза. При этом мужчина, находившийся на подножке, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Не удержавшись, рабочий упал на землю, после чего на него наехал мусоровоз.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Приговором суда водителю назначено наказание в виде условного лишения свободы.

Рената Валеева

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