В Татарстане водитель мусоровоза получил условный срок за ДТП, повлекшее смерть человека
Апастовский районный суд Татарстана вынес приговор водителю мусоровоза, по вине которого погиб один из его подсобных рабочих. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, сообщили в СУ СКР по Татарстану.
Как установлено следствием и судом, трагический инцидент произошел 29 октября 2024 года на территории Апастовского района. В этот день подсудимый, управляя автомобилем-мусоровозом и выполняя работы по уборке коммунальных отходов с двумя подсобными рабочими, допустил грубое нарушение ПДД.
Двигаясь задним ходом, водитель позволил одному из рабочих находиться на металлической подножке, прикрепленной к кузову мусоровоза. При этом мужчина, находившийся на подножке, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Не удержавшись, рабочий упал на землю, после чего на него наехал мусоровоз.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Приговором суда водителю назначено наказание в виде условного лишения свободы.
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