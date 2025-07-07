В Татарстане состоялся масштабный фестиваль тюркской культуры «Чатыр тауда җыен»

За годы существования мероприятие превратилось из локальной инициативы в одно из важнейших событий культурного календаря Татарстана

Фото: Булат Габдулвалиев

5 июля на склонах горы Чатыр-Тау прошел XV фестиваль тюркской культуры «Чатыр тауда җыен». За годы существования мероприятие превратилось из локальной инициативы в одно из важнейших событий культурного календаря Татарстана.

Масштаб фестиваля впечатлил участников: более 40 творческих коллективов и сотни зрителей прибыли с юго-востока республики и других регионов — Оренбурга, Нижнего Новгорода, Самары и других. Праздничная программа началась с театрализованного представления «Легенды Чатыр-Тау», которое погрузило зрителей в атмосферу древних традиций.

На фестивале выступили народная артистка Татарстана Зайнаб Фархетдинова, дуэт Фарида–Алсу, фольклорные коллективы из Актанышского, Лениногорского, Бугульминского районов. На территории работали ремесленные мастерские, выставки народного творчества и открытые кухни с национальными блюдами.

Особое внимание гостей привлекли традиционные состязания: борьба на лошадях — аударыш, а также соревнования борцов, где победителем стал Данияр Садыков. В рамках фестиваля прошла церемония чествования сто первой пары молодоженов района — Азалии и Инсафа Фатыховых.

Булат Габдулвалиев. Пресс-служба мероприятия

Глава Азнакаевского муниципального района Марсель Шайдуллин отметил особую значимость горы Чатыр-Тау как символа района, и подчеркнул роль фестиваля в сохранении культурного наследия.

В мероприятии приняли участие депутат Государственного совета РТ Назип Хазипов и заместитель председателя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ирек Шарипов. Также фестиваль посетил татарский публицист Азиз Замалиев, он отметил, что такие встречи — это не просто праздник, а способ сохранять и передавать культурную память между поколениями.



Завершился фестиваль экскурсией на гору Чатыр-Тау, позволившей прикоснуться к живой истории и насладиться тишиной после насыщенного дня культурных мероприятий.

Дмитрий Зайцев