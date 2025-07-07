Многодетным семьям могут разрешить бесплатный проезд по платным дорогам

Фото: Динар Фатыхов

Для внесения в Госдуму готовится законопроект, который может облегчить жизнь многодетным семьям. Новая инициатива предлагает освободить эту категорию граждан от оплаты проезда по платным автомобильным магистралям, сообщил ТАСС.

Право на бесплатный проезд для автомобилей, принадлежащих многодетным родителям, планируется закрепить законодательно путем внесения поправок в соответствующие нормативно-правовые акты.

Авторы законопроекта заявляют, что данная льгота призвана значительно увеличить доступность транспортной инфраструктуры для многодетных семей. Ожидается снижение их транспортных расходов, что особенно актуально в периоды летних отпусков и дальних поездок по стране.

Помимо очевидной экономической выгоды, инициаторы законопроекта также видят в нем важный стимул для увеличения рождаемости (в частности, для рождения третьего и последующих детей) и повышение господдержки больших семей.

В Татарстане планируется создание специализированных пунктов проката детских товаров, где родители смогут получить необходимые вещи для новорожденных во временное пользование.



Рената Валеева