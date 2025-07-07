МВД рассказало про распространенные мошеннические приемы с вредоносными ПО

Фото: Артем Дергунов

МВД России выпустило новое предупреждение о массовых мошеннических схемах, в рамках которых злоумышленники вынуждают граждан добровольно устанавливать вредоносное ПО на свои Android. Об этом сообщило МВД в своем Telegram-канале.

Цель аферистов — обойти бдительность пользователя и заставить его скачать и установить вредоносный APK-файл.

Распространенные схемы с вредоносным ПО:

Мошенники звонят, представляясь работниками кредитных организаций, и под предлогом «проверки бонусов» или «перевода денег на безопасный счет» требуют установить «обновленную» или «специальную защитную» версию банковского приложения (например, «Сбер.apk», «ВТБ.apk», «ЦБ.apk», «Security.apk»).

Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников государственных органов, требуя «обновить социально значимое приложение» («Госуслуги», «ЕМИАС — электронная медкарта», «МОЭС — ЖКХ») или «записаться на прием» через специальный «служебный» файл.

Мошенники также могут представляться операторами связи, сотрудниками правоохранительных органов или даже «коллегами» для достижения своей цели.

Реальное время / realnoevremya.ru

Новая схема обмана абитуриентов:

Помимо этого, правоохранители зафиксировали новую схему, нацеленную на абитуриентов. Как сообщила пресс-служба петербургской киберполиции, мошенники звонят будущим студентам под видом «сотрудников приемных комиссий» вузов.

Обещая «высокие шансы» на поступление на бюджетные места, они затем принуждают абитуриентов перейти по фишинговой ссылке, ведущей на тщательно скопированный дубликат сайта «Госуслуги». В случае согласия, аферисты похищают учетную запись пользователя на государственном портале. Если же человек отказывается от сомнительной операции, мошенники могут начать угрожать тем, что абитуриент «вообще никуда не будет принят».

МВД напоминает, что поступление в вузы возможно исключительно по результатам ЕГЭ, победы в олимпиадах или вступительных испытаний. Вузы не выдают никаких «характеристик» абитуриентам и не используют подобные схемы для приема.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева