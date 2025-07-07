В Казани разработали новый турмаршрут для китайских путешественников

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В Казани создан специальный туристический маршрут для туристов из Китая, который включает в себя ключевые достопримечательности города и окрестностей. Это решение стало ответом на рост числа гостей из КНР — в 2024 году их количество увеличилось на 84%, достигнув 20,4 тыс человек, сообщают «РБК Татарстан».

Маршрут был презентован генеральному консулу КНР в Казани Сян Бо и включает два основных направления: саму Казань и Камское Устье. В городском комитете по развитию туризма подчеркнули, что маршруты будут доступны не только для китайских туристов, но и для всех желающих.

В программу казанской части маршрута вошли такие знаковые места, как казанский Кремль, центр семьи «Казан», новый театр Камала, Национальный музей Татарстана и дом-музей Ленина. Для удобства китайских туристов в некоторых местах предусмотрены аудиогиды на китайском языке. Также запланирована обзорная экскурсия по городу на двухэтажном автобусе.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Камское Устье предложит путешественникам поездку на теплоходе по Волге и Каме, посещение Юрьевских пещер, дегустацию местных сыров и экскурсию в камский виноградник, а также на лошадиное ранчо.

Работа над созданием маршрута началась в начале 2025 года в сотрудничестве с генеральным консульством КНР.

Напомним, что туристический трафик за первое полугодие 2025 года составил более 2,3 млн человек.



Анастасия Фартыгина