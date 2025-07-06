Больше $100 тыс. на человека: ООН назвала страны с рекордным госдолгом

Сингапур и США возглавили список стран с самым большим государственным долгом на одного жителя, где сумма на каждого человека превышает $100 тысяч. Тройку лидеров по этому показателю замыкает Япония, хотя ей удалось сократить свои долги, сообщает РИА «Новости».

В Сингапуре госдолг на каждого жителя вырос за прошлый год на $10,5 тыс. и достиг впечатляющих $158 тыс. Соединенные Штаты Америки впервые преодолели отметку в 100 тыс., поднявшись до 103,7 тыс. на человека, что на 5,8 тыс. больше, чем годом ранее. Интересно, что Японии, наоборот, удалось сократить свою суверенную задолженность на $4,3 тыс., до 76,9 тыс. на жителя.

В целом в прошлом году госдолг на одного человека увеличился в 134 странах мира, и только в 48 государствах он снизился. Средний показатель по планете составил $11,4 тысячи.

Россия с госдолгом всего в $3 тыс. на человека находится далеко позади мировых лидеров — на 99-м месте. Этот показатель вырос лишь на $260 за год.

Среди других стран с заметным госдолгом на человека оказались Канада (60,3 тыс. долларов), Бельгия (58,8 тыс.), Италия (54,4 тыс.), Великобритания (53,3 тыс.) и Франция (52,3 тыс.). Австрия замыкает десятку крупнейших должников с 46,2 тыс. на жителя. Исландии также удалось немного снизить свой долг — на $511, до 51,5 тысячи.

Самый большой рост госдолга на человека зафиксирован в Сингапуре, США, Израиле (+$4,7 тыс.), Великобритании (+3,9 тыс.) и Франции (+3,1 тыс.). А вот сильнее всего уменьшили свою задолженность Аргентина (сразу на 10 тыс.), Япония, Дания (-2,9 тыс.), Кипр (-1,7 тыс.) и Норвегия (-1,6 тысячи).

Напомним, что, согласно аналитической записке Счетной палаты, госдолг России на 1 октября 2024 года составил 26,7 трлн рублей, что на 1,1 трлн рублей (или 4,3%) больше по сравнению с началом года. Это эквивалентно 13,6% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.



Анастасия Фартыгина