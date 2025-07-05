Певица Алсу удостоена медали «100 лет ТАССР» на Московском Сабантуе

В рамках Московского Сабантуя, который традиционно проходит в музее-заповеднике «Коломенское», состоялось торжественное награждение выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие и сохранение культурного наследия Татарстана. Одной из центральных фигур церемонии стала известная певица Алсу, удостоенная медали «100 лет ТАССР».

Высокую награду заслуженной артистке России, народной артистке Татарстана и Башкортостана вручил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Медаль была присуждена Алсу за её значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия Татарстана, а также за многолетнюю популяризацию национальной культуры за пределами республики.

В ответном слове Алсу выразила глубокую благодарность за столь высокую оценку своей работы.

— Для меня большая честь представлять Татарстан и Башкортостан, их богатую культуру и традиции. Эта награда — стимул продолжать работать во благо нашего общего культурного достояния, — отметила певица, обращаясь к гостям и участникам праздника. Она также сердечно поздравила всех с Сабантуем, пожелав мира, здоровья и хорошего настроения.

Рената Валеева