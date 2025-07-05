В Татарстане в 2025 году обновят более 60 объектов культуры и молодежной сферы

Фото: Динар Фатыхов

В текущем году в Татарстане планируется обновить 27 объектов культурной отрасли и 34 объекта молодежной сферы. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

По словам министра, работы по обновлению учреждений культуры ведутся в рамках четырех республиканских и федеральных программ. Всего будет модернизировано 19 сельских домов культуры, три детские школы искусств и пять других отраслевых учреждений. Особый прогресс достигнут в ремонте сельских домов культуры: с вводом трех объектов на текущей неделе в Тюлячинском, Апастовском и Кукморском районах, выполнение работ по ним достигло 91%.

Ремонт образовательных учреждений отрасли культуры выполнен на 90%, при этом в Азнакаевской детской школе искусств работы уже завершены. По остальным учреждениям сферы культуры выполнение составляет 39%.

Совместно с Министерством по делам молодежи реализуются пять республиканских и федеральных программ, в рамках которых предусмотрен ремонт 34 объектов. Среди них — девять центров психолого-педагогической помощи, где работы выполнены на 78%, 13 детских оздоровительных лагерей, отремонтированных на 73%, и восемь молодежных центров, готовность которых оценивается в 74%. За последние две недели подрядчики сдали три объекта, расположенных в Высокогорском, Кукморском и Дрожжановском районах. Наибольший прогресс — 80% — зафиксирован на ремонте четырех подростковых клубов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать и внедрить новые стандарты оформления строительных площадок в республике.



Рената Валеева