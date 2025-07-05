Татарстанские пожарные за сутки потушили три пожара и восемь раз выезжали на ДТП
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 4 июля, реагировали на три пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно оперативной сводке, помимо выездов по прямым возгораниям, сотрудники ГПС 8 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Также за минувшие сутки пожарные расчеты 11 раз выезжали по ложным вызовам, что создавало дополнительную нагрузку на экстренные службы. Шесть раз потребовалось взаимодействие с другими службами для оперативного реагирования на происшествия различного характера.
Происшествий на водных объектах республики за указанный период не зафиксировано.
В результате пожара в частном жилом доме в городе Мамадыш погибли две пожилые женщины 73 и 98 лет.
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