Татарстанские пожарные за сутки потушили три пожара и восемь раз выезжали на ДТП

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки, 4 июля, реагировали на три пожара, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно оперативной сводке, помимо выездов по прямым возгораниям, сотрудники ГПС 8 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Также за минувшие сутки пожарные расчеты 11 раз выезжали по ложным вызовам, что создавало дополнительную нагрузку на экстренные службы. Шесть раз потребовалось взаимодействие с другими службами для оперативного реагирования на происшествия различного характера.

Происшествий на водных объектах республики за указанный период не зафиксировано.

В результате пожара в частном жилом доме в городе Мамадыш погибли две пожилые женщины 73 и 98 лет.

Рената Валеева