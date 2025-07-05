Две пожилые женщины погибли при пожаре в Мамадыше

В результате пожара в частном жилом доме в городе Мамадыш погибли две пожилые женщины, 73 и 98 лет. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре в одноэтажном бревенчатом доме по улице Веры Фигнер поступило в экстренные службы. По прибытии пожарных было обнаружено горение кровли по всей площади дома.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 24 квадратных метра, используя два ствола РСК-50. В ходе тушения были обнаружены тела двух женщин.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

Главное управление МЧС России по Татарстану напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности:

Установите в доме пожарный извещатель.

Будьте осторожны при использовании газовых приборов. Следите за их исправностью, ремонт доверяйте только профессионалам.

При приготовлении еды не оставляйте ее без присмотра.

Рената Валеева