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Во дворе школы №81 в Кировском районе появится спортивная площадка

11:49, 03.07.2025

Она станет подарком к 90-летию учебного заведения

Во дворе школы №81 в Кировском районе появится спортивная площадка
Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

К началу нового учебного года на территории школы №81 в Кировском районе Казани построят современную спортивную площадку. Она станет подарком на 90-летие учебного заведения, которое будут отмечать в новом учебном году.

предоставлено ГК "СМУ-88"

На сегодняшний день дворовая территория школы не благоустроена и не используется по назначению. В ходе предстоящих работ здесь обустроят универсальное игровое поле, подходящее для занятий баскетболом и волейболом, беговую дорожку, спортивный комплекс с турниками, зону с настольным теннисом, скамейки для зрителей, а также ограждение по периметру площадки.

Проект реализуется при поддержке и по инициативе группы компаний «СМУ-88», которая в текущем году ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Крыловка Парк», расположенный в непосредственной близости от школы.

По договоренности с администрацией школы, в вечернее время благоустроенная спортивная площадка будет доступна для жителей жилого комплекса. Для этого будут предусмотрены два отдельных входа — для учащихся и для горожан, с разным режимом работы. Остальная часть территории школы останется закрытой для внешнего посещения.

Площадка станет дополнительным пространством для проведения занятий по физической культуре, спортивных мероприятий, подготовке к сдаче норм ГТО и активного отдыха.

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