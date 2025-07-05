В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен почти наполовину

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане охватила 42 муниципальных образования республики. Работы начаты во всех районах, общее выполнение составляет 47%, а сезонных видов работ — 46%.

На данный момент готовы 97 многоквартирных домов, 29 из которых были завершены за последние две недели в пяти районах и двух городских округах. В настоящее время продолжается ремонт еще 610 домов.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин доложил о реализации программ капитального ремонта социально-культурных объектов на совещании в Доме Правительства. Совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципальными районами провел раис республики Рустам Минниханов.

Мэр города Ильсур Метшин лично проинспектировал ход работ в доме №75 по улице Рихарда Зорге.

Рената Валеева