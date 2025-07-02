Капремонт дома на Рихарда Зорге выполнен на 71%

В Казани продолжается реализация программы капремонта многоквартирных домов. Мэр города Ильсур Метшин лично проинспектировал ход работ в доме №75 по улице Рихарда Зорге, пишет пресс-служба исполкома города.

Дом №75, построенный в 1981 году и ставший частью городской программы капремонта, объединяет 93 семьи, а это порядка 237 жителей. Главной проблемой, с которой столкнулись жильцы, было промерзание стен. Кроме того, запланированы работы по ремонту кровли, входных групп, инженерных сетей, подъездов и других элементов здания. На данный момент, работы выполнены на 71%.

— Этот дом — не очень старый, но, к сожалению, настоящий мученик, — отметила директор управляющей компании «БРиОР+К» Каусария Матросова.



Программа капитального ремонта этого года охватывает 241 многоквартирный дом в Казани.

Рената Валеева