В Нижнекамске начали строительство нового сквера по программе «Наш двор»
Новое общественное пространство появится на улице 50 лет Октября
В Нижнекамске начали строить новый сквер по республиканской программе «Наш двор». Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.
Новое общественное пространство появится на улице 50 лет Октября между домами 8, 8а и 10.
В сквере построят зону для занятий спортом, детскую площадку, малые архитектурные формы для украшения и установят уличное освещение.
Напомним, что программа масштабного благоустройства дворов Татарстана «Наш двор» была инициирована раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2019 году.
Ранее в республике завершилось голосование за объекты для благоустройства в 2026 году.
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