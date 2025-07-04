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В Нижнекамске начали строительство нового сквера по программе «Наш двор»

19:20, 04.07.2025

Новое общественное пространство появится на улице 50 лет Октября

В Нижнекамске начали строительство нового сквера по программе «Наш двор»
Фото: взято с телеграм-канала администрации Нижнекамска

В Нижнекамске начали строить новый сквер по республиканской программе «Наш двор». Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Новое общественное пространство появится на улице 50 лет Октября между домами 8, 8а и 10.

В сквере построят зону для занятий спортом, детскую площадку, малые архитектурные формы для украшения и установят уличное освещение.

Напомним, что программа масштабного благоустройства дворов Татарстана «Наш двор» была инициирована раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2019 году.

Ранее в республике завершилось голосование за объекты для благоустройства в 2026 году.

Дарья Сайфиева
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