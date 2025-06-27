Татарстанцы выбрали объекты для благоустройства 2026 года

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане завершилось масштабное Всероссийское голосование, в рамках которого жители республики с 21 апреля по 12 июня выбирали парки, скверы, набережные и дворы для благоустройства в 2026 году. В общей сложности свой голос за будущие комфортные пространства отдали 416,4 тыс. человек, сообщили в Институте развития городов.

Активное участие в голосовании приняли жители крупнейших городов: из Казани проголосовали 130 057 человек, из Набережных Челнов — 56 113, а из Нижнекамска — 28 905 жителей.

В этом году на выбор татарстанцам было представлено 283 общественных пространства и 812 дворов. Подробные списки объектов, получивших наибольшую поддержку, доступны на официальных сайтах park.tatar и dvor.tatar.

Среди победителей голосования в крупных городах республики выделяются следующие объекты:

В Казани наибольшее количество голосов (13 840) собрал сквер «Тебриз», который остро нуждается в капитальном ремонте и восстановлении фонтана.

В Набережных Челнах лидером стала набережная им. Фикрята Табеева с 12 457 голосами. Работы по ее благоустройству ведутся уже с 2023 года.

В Нижнекамске продолжится благоустройство парка «Семья», который также получил значительную поддержку населения.

Помимо мегаполисов, активно проявляли себя и районы республики. Например, в Новошешминске будет обновлена улица Ленина, а в Алексеевском районе — центральный квартал.



Напомним, что программа масштабного благоустройства дворов Татарстана «Наш двор» была инициирована раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в 2019 году.

Рената Валеева