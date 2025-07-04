Минобороны сообщило об уничтожении 16 украинских БПЛА над российскими регионами

БПЛА были уничтожены над территорией Брянской, Рязанской, Смоленской и Орловской областей

Фото: Дарья Пинегина

Над регионами России с с 13:00 до 16:00 сбили 16 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА были уничтожены над территорией Брянской, Рязанской, Смоленской и Орловской областей.

Ранее сообщалось, что всего с начала проведения СВО российскими силами были уничтожены свыше 64 тыс. БПЛА, почти 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин, 611 зенитных ракетных комплексов, а также значительное количество другой военной техники и вооружения.

4 июля в Альметьевском районе объявлена угроза атаки БПЛА. Активирована система оповещения населения. На данный момент жители могут покинуть укрытия, но им рекомендуется оставаться рядом с защитными сооружениями и ограничить передвижение без необходимости.

Дарья Сайфиева