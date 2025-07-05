Суд Татарстана объявил банкротом еще одно предприятие Шамиля Мингазова
ООО «Регавтоторг» выступал официальным дистрибьютором китайского производителя автобусов
На этой неделе Арбитражный суд Татарстана решил объявить банкротом еще одно предприятие «сахарного генерала» Шамиля Мингазова — ООО «Регавтоторг». Событие вошла в обзор «Реального времени».
Компания выступала официальным дистрибьютором китайского производителя автобусов, электробусов и троллейбусов Yutong. Оказывала полный спектр услуг по продаже и обслуживанию машин этой марки в России. Кроме того, была представителем «КузбассAвто», единственного в Сибири автосборочного предприятия, занимающегося сборкой и выпуском автобусов иностранных брендов.
Подвели «Регавтоторг» поставки пассажирских автобусов в Армению. В 2021 году он заключил с ереванской компанией «Мульти Транспорт» договор купли-продажи на 40 «ютонгов». Техника должна была выйти на маршруты общественного транспорта в Котайкской области. Сумма сделки составила более 213 млн рублей. Компания Мингазова поставила автобусы, но у нее возникли разногласия с заказчиком по вопросу уплаты утильсбора. «Регавтоторг» сообщил, что его счета в банках арестованы, поэтому стороны подписали допсоглашение. Продавец его не исполнил, и покупатель пошел в суд, требуя 30,7 млн рублей.
Бенефициаром истца — ереванской компании «Мульти Транспорт» — называют Нвера Царукяна, старшего сына экс-депутата парламента, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Татарстанский арбитраж удовлетворил требования фирмы, объявив «Регавтоторг» несостоятельным и открыв конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 10.12.2025. Конкурсным управляющим должника назначен Владимир Симанихин, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».
Это уже вторая обанкротившаяся фирма Мингазова, двумя годами ранее крах потерпела и его «Торгово-промышленная компания «РАСАТ» по аренде и управлению недвижимостью. Сам предприниматель — банкрот с декабря 2023 года, основанием послужили требования «Заинского сахара» о взыскании убытков, которые суд удовлетворил на сумму в 373 млн рублей. В компании считают, что в течение 2015—2017 годов прежний директор продавал сахар аффилированным и подконтрольным лицам, а предприятие этих денег не получило.
В марте 2020 года Шамиль Мингазов получил условный срок в 4,5 года по уголовному делу о растрате сырья на предприятии. В октябре 2022 года вновь предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей. Потерпевшими по делу признали ФНС и «Заинский сахар». Вину Мингазов не признал, как и по первому уголовному делу.
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