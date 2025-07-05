Суд Татарстана объявил банкротом еще одно предприятие Шамиля Мингазова

ООО «Регавтоторг» выступал официальным дистрибьютором китайского производителя автобусов

Фото: Максим Платонов

На этой неделе Арбитражный суд Татарстана решил объявить банкротом еще одно предприятие «сахарного генерала» Шамиля Мингазова — ООО «Регавтоторг». Событие вошла в обзор «Реального времени».

Компания выступала официальным дистрибьютором китайского производителя автобусов, электробусов и троллейбусов Yutong. Оказывала полный спектр услуг по продаже и обслуживанию машин этой марки в России. Кроме того, была представителем «КузбассAвто», единственного в Сибири автосборочного предприятия, занимающегося сборкой и выпуском автобусов иностранных брендов.

Подвели «Регавтоторг» поставки пассажирских автобусов в Армению. В 2021 году он заключил с ереванской компанией «Мульти Транспорт» договор купли-продажи на 40 «ютонгов». Техника должна была выйти на маршруты общественного транспорта в Котайкской области. Сумма сделки составила более 213 млн рублей. Компания Мингазова поставила автобусы, но у нее возникли разногласия с заказчиком по вопросу уплаты утильсбора. «Регавтоторг» сообщил, что его счета в банках арестованы, поэтому стороны подписали допсоглашение. Продавец его не исполнил, и покупатель пошел в суд, требуя 30,7 млн рублей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Бенефициаром истца — ереванской компании «Мульти Транспорт» — называют Нвера Царукяна, старшего сына экс-депутата парламента, лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Татарстанский арбитраж удовлетворил требования фирмы, объявив «Регавтоторг» несостоятельным и открыв конкурсное производство сроком на 6 месяцев, до 10.12.2025. Конкурсным управляющим должника назначен Владимир Симанихин, член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Это уже вторая обанкротившаяся фирма Мингазова, двумя годами ранее крах потерпела и его «Торгово-промышленная компания «РАСАТ» по аренде и управлению недвижимостью. Сам предприниматель — банкрот с декабря 2023 года, основанием послужили требования «Заинского сахара» о взыскании убытков, которые суд удовлетворил на сумму в 373 млн рублей. В компании считают, что в течение 2015—2017 годов прежний директор продавал сахар аффилированным и подконтрольным лицам, а предприятие этих денег не получило.

В марте 2020 года Шамиль Мингазов получил условный срок в 4,5 года по уголовному делу о растрате сырья на предприятии. В октябре 2022 года вновь предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей. Потерпевшими по делу признали ФНС и «Заинский сахар». Вину Мингазов не признал, как и по первому уголовному делу.

Елизавета Пуншева