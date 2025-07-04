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Банк России намерен пресечь имитацию биржевых торгов на внебиржевом рынке

16:23, 04.07.2025
Банк России намерен пресечь имитацию биржевых торгов на внебиржевом рынке
Фото: Дарья Пинегина

Банк России планирует предпринять шаги для прекращения практик проведения внебиржевых торгов (OTC), которые имитируют биржевой интерфейс, но при этом таковыми не являются. Об этом заявил зампредседателя ЦБ Филипп Габуния. Регулятор намерен выйти с соответствующими предложениями осенью текущего года, пишет «Интерфакс».

По словам Габунии, текущее законодательство позволяет компаниям полностью имитировать биржевые операции, называя их при этом внебиржевыми (over the counter, OTC).

— У нас, к сожалению, законодательство так построено, что можно полностью имитировать биржу, но при этом назвать это OTC. Нам кажется, это неправильно, — подчеркнул зампред ЦБ.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ключевая проблема такой практики заключается в том, что инвесторы могут быть введены в заблуждение относительно характера совершаемых сделок. Габуния отметил, что «инвесторы должны знать, что совершают сделку не в стакане». Такие операции не подпадают под строгое биржевое регулирование, что может создавать дополнительные риски для участников рынка.

Банк России намерен устранить эту правовую лазейку, требуя от участников рынка, предлагающих сервисы с экономическим и функциональным смыслом биржевых торгов, получать соответствующую лицензию.

Рената Валеева

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