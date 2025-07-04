Роспотребнадзор рассказал о пляжах, на которых можно купаться в Татарстане

На территории 19 муниципальных районов определены 26 мест массового отдыха населения с оборудованными пляжами.

Фото: Динар Фатыхов

На территории 19 муниципальных районов определены 26 мест массового отдыха населения с оборудованными пляжами. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

На данный момент получено 8 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии пляжей необходимым требованиям. Среди них — городской пляж «Кама» в Нижнекамском районе, туристическо-рекреационная зона «Пляж» в Альметьевске, пляж парка «Кондурча» в Нурлате и другие популярные места отдыха.По результатам последних исследований воды на 4 июля 2025 года большинство пляжей признаны безопасными для купания. К ним относятся казанские пляжи «Комсомольский» и «озеро Глубокое», набережночелнинский городской пляж, пляжи Мензелинска, Лениногорска, Тетюшей, Елабуги, а также пляж «Камское море» в Лаишево и пляжи Алькеевского района.

Однако на некоторых пляжах выявлены нарушения качества воды. К ним относятся казанские пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «озеро Большое Лебяжье», бугульминский пляж «Аквапарк» и зеленодольский городской пляж. Управление Роспотребнадзора не рекомендует использовать эти зоны для купания до устранения выявленных нарушений.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане более 7 тысяч человек стали жертвами укуса клещей.

Дмитрий Зайцев