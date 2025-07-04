Четыре партии выдвинули кандидатов на выборы раиса Татарстана

Фото: Мария Зверева

Четыре политические партии в Татарстане определились с кандидатами на выборы раиса (главы) республики, при этом кандидат от ЛДПР Руслан Юсупов первым представил необходимые документы в Центральную избирательную комиссию региона, сообщила ЦИК Татарстана.

— По состоянию на 4 июля политическими партиями приняты решения о выдвижении следующих кандидатов на выборах раиса Республики Татарстан: Виталий Смирнов — партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Рустам Минниханов — партия «Единая Россия», Хафиз Миргалимов — КПРФ, Руслан Юсупов — ЛДПР. Документы в ЦИК РТ на данный момент представил кандидат от партии ЛДПР Руслан Юсупов, — говорится в сообщении ЦИК.



Для регистрации и участия в выборах раиса республики каждому кандидату предстоит заручиться поддержкой не менее 384 депутатов представительных органов муниципальных образований, включая не менее 96 депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов. Подписи должны быть собраны не менее чем в 34 муниципальных образованиях республики.

Рената Валеева