Кандидат от ЛДПР Руслан Юсупов представил документы для выдвижения на выборы раиса Татарстана

Сегодня кандидат от Татарстанского отделения ЛДПР Руслан Юсупов представил в Центральную избирательную комиссию республики документы, необходимые для выдвижения в качестве кандидата на предстоящих выборах главы региона.

Процедура подачи документов прошла в присутствии председателя Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрея Кондратьева, а также членов рабочей группы ЦИК РТ, ответственной за прием документов от кандидатов на выборах раиса республики.

Кондратьев подчеркнул важность соблюдения всех законодательных норм в ходе избирательной кампании.

— Все в рамках закона, строго по календарному плану выборов, открыто и гласно. Продолжается этап выдвижения кандидатов на выборах раиса Татарстана. Кандидаты представляют в ЦИК республики документы для выдвижения. Наша задача — дать каждому из них равные возможности для участия в избирательной кампании. Этап выдвижения на выборах раиса Республики Татарстан продлится до 18 часов 11 июля. Уверен, впереди интересная, конкурентная избирательная кампания, — отметил председатель ЦИК республики.

Напомним, решение о выдвижении Руслана Юсупова кандидатом на выборах главы Татарстана было принято 23 июня на внеочередной конференции регионального отделения ЛДПР.

Выборы раиса республики состоятся в Единый день голосования — 14 сентября.

Рената Валеева