Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков стал тренером-аналитиком «Балтики»
Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб «Балтики». Об этом сообщили в пресс-службе калининградского клуба.
В тренерском штабе Андрея Талалаева специалист займет пост тренера-аналитика.
— Мы рады сообщить, что балтийский тренерский штаб пополнил тренер-аналитик Сергей Рыжиков, — говорится в заявлении пресс-службы калининградцев.
«Балтику» возглавляет Андрей Талалаев, в штабе которого Рыжиков уже работал тренером вратарей в «Химках» и «Ахмате». Калининградская команда по итогам прошлого сезона в Первой лиге завоевала права выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Рыжиков успел поработать главным тренером в «Красаве», тамбовском «Спартаке» и казанском «Соколе».
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