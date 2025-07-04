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Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков стал тренером-аналитиком «Балтики»

15:58, 04.07.2025
Экс-вратарь «Рубина» Рыжиков стал тренером-аналитиком «Балтики»
Фото: взято с сайта fc-baltika.ru

Экс-вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб «Балтики». Об этом сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

В тренерском штабе Андрея Талалаева специалист займет пост тренера-аналитика.

— Мы рады сообщить, что балтийский тренерский штаб пополнил тренер-аналитик Сергей Рыжиков, — говорится в заявлении пресс-службы калининградцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Балтику» возглавляет Андрей Талалаев, в штабе которого Рыжиков уже работал тренером вратарей в «Химках» и «Ахмате». Калининградская команда по итогам прошлого сезона в Первой лиге завоевала права выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Рыжиков успел поработать главным тренером в «Красаве», тамбовском «Спартаке» и казанском «Соколе».

Зульфат Шафигуллин

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