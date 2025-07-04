В Татарстане обсудили усиление взаимодействия по вопросам экологии

Состоялась рабочая встреча премьер-министра Алексея Песошина с гендиректором ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО) Максимом Погодиным. Главной темой обсуждения стало дальнейшее взаимодействие и реализация совместных проектов в сфере обращения с отходами производства и ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

Как было отмечено в ходе встречи, ключевая цель сотрудничества — снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду региона. Стороны рассмотрели пути оптимизации уже существующих программ и возможности запуска новых инициатив, направленных на повышение экологической безопасности.

Напомним, Татарстан и Федеральный экологический оператор имеют положительный опыт партнерства, начало которому было положено в 2020 году.



Рената Валеева