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В Татарстане обсудили усиление взаимодействия по вопросам экологии

15:58, 04.07.2025
В Татарстане обсудили усиление взаимодействия по вопросам экологии
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Состоялась рабочая встреча премьер-министра Алексея Песошина с гендиректором ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО) Максимом Погодиным. Главной темой обсуждения стало дальнейшее взаимодействие и реализация совместных проектов в сфере обращения с отходами производства и ликвидации объектов накопленного экологического вреда.

Как было отмечено в ходе встречи, ключевая цель сотрудничества — снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду региона. Стороны рассмотрели пути оптимизации уже существующих программ и возможности запуска новых инициатив, направленных на повышение экологической безопасности.

Напомним, Татарстан и Федеральный экологический оператор имеют положительный опыт партнерства, начало которому было положено в 2020 году.

Рената Валеева

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