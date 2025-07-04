Российские военные силы освободили населенный пункт Предтечино в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск взяли территорию под контроль
Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
3 июля российские военные взяли под контроль населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области.
28 июня российские военные также освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР.
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