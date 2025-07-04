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Российские военные силы освободили населенный пункт Предтечино в ДНР

12:50, 04.07.2025

Подразделения «Южной» группировки войск взяли территорию под контроль

Российские военные силы освободили населенный пункт Предтечино в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

3 июля российские военные взяли под контроль населенные пункты Разино в ДНР и Меловое в Харьковской области.

28 июня российские военные также освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР.

Дарья Сайфиева

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