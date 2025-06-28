Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР
Задачу по освобождению выполнило подразделение группировки войск «Восток»
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Задачу по освобождению выполнило подразделение группировки войск «Восток».
27 июня российские военные освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области.
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