Центровой Исмаэль Бако покинул УНИКС и перешел в клуб, выступающий в Евролиге

Фото: Мария Зверева

Центровой Исмаэль Бако покинул УНИКС после двух сезонов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошедшем розыгрыше Единой лиги ВТБ 29-летний бельгиец принял участие в 52 матчах регулярного сезона и серии плей-офф (из них 46 — в стартовом составе), в которых его средняя статистика составила 9,0 очка, 6,8 подбора и 1,2 блок-шота за 23:49 минуты на паркете. Также лучший блокирующий баскетболист турнира по итогам минувшего сезона был дважды включен в символическую пятерку игровых недель лиги и вошел в сборную команду полуфинала.

Бельгиец перешел во французский баскетбольный клуб «Париж», выступающий в Евролиге. Под руководством Франческо Табеллини клуб стал победителем чемпионата Франции в сезоне 2024/25 года. В прошлом году они стали обладателем Еврокубка. В этом сезоне французы не смогли выйти из 1/4 финала Евролиге, проиграв нынешнему победителю — «Фенербахче» из Турции.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось о желании Бако поиграть в Евролиге.

— Вопрос еще не решен. У него есть желание поиграть в Евролиге. У многих, конечно, большое желание там сыграть, хотя и зарплата будет меньше. С Бако, повторюсь, сейчас ведем переговоры, мы хотели бы, чтобы он остался. Думаю, 50 на 50 [вероятность, что он останется], — сказал президент УНИКСа Евгений Богачев «Матч ТВ».

