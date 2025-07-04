Татарстан получит более 300 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию АПК

Эти финансовые ресурсы будут направлены на поддержку 13 инвестиционных проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства России в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Татарстан получит субсидии из федерального бюджета на развитие агропромышленного сектора. Общая сумма государственной поддержки составит 825,4 млн рублей, из которых 303 млн рублей поступят из федеральной казны. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Региональные власти дополнят федеральные средства еще на 522,4 млн рублей. Эти финансовые ресурсы будут направлены на поддержку 13 инвестиционных проектов, отобранных Министерством сельского хозяйства России в 2024 году.

Средства пойдут на создание и модернизацию объектов АПК, приобретение современного маркировочного оборудования и внедрение обязательной маркировки молочной продукции. Основными получателями субсидий станут сельскохозяйственные товаропроизводители и российские организации, реализующие инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что татарстанские победители федерального конкурса получат 0,5 млрд рублей безвозмездных субсидий и откроют 510 новых мест к 2027 году.

Дмитрий Зайцев