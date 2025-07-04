В Казани станет больше платных парковок — большинство из них появятся в центре

В рамках проекта появятся 15 новых парковок на 821 место, а также будут расширены существующие парковки на 476 мест.

Фото: Реальное время

Власти Казани планируют увеличить количество муниципальных парковочных мест до 14 131, что на 1 297 мест больше по сравнению с текущим количеством в 12 834. В рамках проекта появятся 15 новых парковок на 821 место, а также будут расширены существующие парковки на 476 мест. Проект соответствующего постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Новые парковки появятся на улицах Карбышева (31 место), Кирпичникова (57), Журналистов (71), Спортивной (45), Рихарда Зорге (14), Родины (80), Ломжинской (48), Воровского (173), 2-й Юго-Западной (50), Халева (18), Сыртлановой (60), Роторной (67), Кремлевской набережной (31), в переулке Саначина (31), на Вознесенском тракте (45).

Расширение парковок затронет улицы Гаяза Исхаки, Шмидта, Чистопольской, Яруллина, Коротченко, Гвардейской, Восстания, Калинина, Вишневского, Батурина, Пионерской, Губкина, Сеченова и проспект Победы.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани ограничат движение около «Ак Барс Арены» из-за концерта Агутина.

Дмитрий Зайцев