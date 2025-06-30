В Казани ограничат движение около «Ак Барс Арены» из-за концерта Агутина

Ограничения будут действовать с 6.00 до 23.59

Фото: Артем Дергунов

Транспортные ограничения ждут жителей и гостей Казани 5 июля в связи с проведением концерта известного исполнителя Леонида Агутина на территории около стадиона «Ак Барс Арена». Согласно проекту постановления исполкома города, который проходит антикоррупционную экспертизу, будет полностью перекрыто движение по объездной дороге вокруг спортивного объекта.

Ограничения будут действовать с 6.00 до 23.59.

Доступ на территорию будет разрешен только автомобилям со специальными пропусками. Помимо запрета на движение транспорта, в районе стадиона будет введен запрет на парковку автомобилей, передвижение на электросамокатах, использование других средств индивидуальной мобильности.

Местные власти призывают горожан заранее планировать свои маршруты и учитывать данные ограничения при передвижении по городу 5 июля.

Ранее «Реальное время» сообщало, что из-за проведения Суперкубка в Казани ограничат продажу алкоголя.

Дмитрий Зайцев