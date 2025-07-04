Вышел лонг-лист спецнаграды «ПолитПросвет» премии «Просветитель»

Стали известны 15 книг, вошедших в длинный список специальной награды «ПолитПросвет» премии «Просветитель» за 2025 год. Эти работы затрагивают важные общественно-политические темы, актуальные для обсуждения в России сегодня.

В списке представлены книги, которые помогают читателям разобраться в текущих событиях, таких как российско-американские отношения, иранская автократия и внутренние скандалы в Русской православной церкви.

Сергей Алексашенко*. Шанс: Америка — Россия: окно возможностей. — Алматы: Эхо Книги, 2025.

Сергей Бондаренко. Потерянные в памяти: общество «Мемориал» и борьба за прошлое в России. — Алматы: Ricochet, 2025.

Олеся Герасименко*. Не закрывай глаза. Журналист на войне и в эмиграции. — Берлин: Freedom Letters, 2025.

Григорий Голосов. Власть в погонах: Военные режимы в современном мире. — М.: Альпина Паблишер, 2025.

Иван Зуенко. Китай в эпоху Си Цзиньпина. — М.: Издательство АСТ, 2024.

Генрих Киршбаум. Революция терпения. Беларуский бриколаж. — Тель-Авив: Издательство книжного магазина «Бабель», 2025.

Андрей Колесников*. Новый мировой (бес)порядок. В ожидании конца истории. — Kust Press, 2024.

Команда против пыток*. Анатомия распада. Как и почему права человека перестали быть ценностью в современной России. — Нижний Новгород: Команда против пыток, 2024.

Ксения Лученко*. Благими намерениями: Русская православная Церковь и власть от Горбачева до Путина. — Алматы: Эхо Книги, 2025.

Михаил Немцев. И я тоже. Работы по моральной и политической философии. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2025.

Владимир Пастухов*. Война телеграмным стилем. 500 дней катастрофы. 01.03.2022–23.07.2023: Философский дневник. — Kust Press, 2024.

Константин Пахалюк*. Заметки иноагента. Статьи об истории, культуре и Z-милитаризме (2023–2024). — Chișinău: The Historical Expertise, 2025.

Никита Смагин*. Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями. — М.: Individuum, 2025.

Ефим Соркин. После исхода: Публицистика с элементами политического анализа и социологического исследования. — Kust Press, 2024.

Сергей Шелин*. Занимательная Россия. 228 ответов. — Лондон: Freedom Letters, 2024.

Шорт-листы премии будут объявлены до 1 октября. Напомним, что ранее были опубликованы длинные списки премий «Просветитель» и «Просветитель.Перевод», которые отмечают лучшие научно-популярные книги на русском языке и переводы.